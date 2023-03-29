



2200 чиновников “Ликуда” подписали петицию о свержении Пинхаса Идана

Около 3 200 подписей было собрано под петицией, которая будет подана в ближайшее воскресенье в трибунал “Ликуда“ с требованием исключить Пинхаса Идана из членов движения. Идан является председателем профсоюза "Аэропорты Израиля". Из общего числа подписантов около 2 000 чиновников “Ликуда“.



Министр по делам диаспоры Амихай Шикли, который инициировал петицию после закрытия аэропорта на этой неделе в знак протеста против предложений судебной реформы, сказал, что "путь Пинхаса Идана - это путь власти и комитетов, и неудивительно, что первыми на его сторону встали члены “Аводы“ и противники реформы. Пришло время поставить на их место бизнесменов-социалистов, для которых издевательства - это способ ведения бизнеса, и вернуть национал-либеральное движение на его первоначальный идеологический путь".

