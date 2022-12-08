



220 депутатов требуют признать КСИР и "Хизбаллу" террористами

Группа из 220 законодателей из Европы, США и Канады призвала западные страны признать Корпус стражей исламской революции и "Хизбаллу" террористическими организациями.

Соответствующее письмо направлено в Европейскую комиссию, Европейскую службу внешних связей, Европейский совет и правительства 27 государств-членов ЕС.

Межпарламентская группа призвала к включению в список, поскольку министры иностранных дел стран ЕС в понедельник будут обсуждать дальнейшие меры против Ирана.

В заявлении организации "Трансатлантические друзья Израиля" (TFI) выражается серьезная обеспокоенность ядерными амбициями Ирана, актами государственного терроризма и недавними попытками похищения и убийства на территории США писателя Салмана Рушди и ирано-американского активиста Масиха Алинежада. Также депутаты осудили Тегеран за материальную поддержку вторжения России в Украину.

"Растущий союз Ирана с Россией и его поставка передовых беспилотников для жестокой войны Москвы против Украины еще больше подчеркивают опасность, которую Исламская Республика представляет не только для Ближнего Востока, но и для безопасности Запада", — сказано в письме.