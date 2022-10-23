



22 страны хотят купить иранские беспилотники

22 страны подали официальные заявки на приобретение военных беспилотников иранского производства.



Выступая во вторник в военной академии в Тегеране, генерал-майор Яхья Рахим Сафави, военный советник лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сказал, что иранские вооруженные силы настолько мастерски используют науку и технологии, что добились сдерживающей силы в различных сферах.



Подчеркнув прогресс Ирана в производстве беспилотников, генерал сказал: "Сегодня мы достигли такого уровня, что 22 страны мира требуют закупки беспилотных самолетов у Ирана".



В настоящее время странами-кандидатами на покупку иранских беспилотников являются Армения, Таджикистан, Сербия, Алжир, Венесуэла и другие страны.