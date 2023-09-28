



200 тонн золота и миллиарды долларов: Саудовская газета раскрыла богатство Асада

Саудовская газета Elaph раскрыла размеры огромного богатства Асада со ссылкой на британский источник, который сообщил, что состояние Асада, по данным британской разведки МИ-6, составляет 200 тонн золота, 16 млрд долларов и 5 млрд евро.



Суммарное состояние Асада примерно равно 34 млрд долларов, что сопоставимо с сирийским бюджетом за 7 лет.



В районах, находящихся под контролем Асада, бушуют народные волнения против режима Асада из-за ухудшения экономических условий, падения стоимости сирийского фунта и безумного роста цен и темпов инфляции на фоне действий правительства.



Новая информация о размерах богатства Асада указывает на то, что американские оценки, ранее озвученные Госдепартаментом, оказались неточными. В апреле 2022 года Госдепартамент США оценил в отчете состояние Асада и его семьи в сумму от одного до двух миллиардов долларов.



В 2020 году сайт Global Witness сообщил, что семья и родственники Асада владеют роскошными квартирами в небоскребах Москвы стоимостью более сорока миллионов долларов.