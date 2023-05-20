



20-я неделя протестов: тысячи демонстрантов в разных местах по всей стране

Вечером, 20 мая, стартовала 20-я неделя протестов против правовой реформы по всей стране.



Около 2500 человек вышли на демонстрацию в Реховоте, заблокировав перекресток Научного парка.



Ожидается, что позже выступят депутат Кнессета Мики Леви от "Еш Атид" и глава "Движения за качество власти" Элиад Шрага. По словам организаторов, оба они выступают против "грабежа государственной казны" и против отсутствия помощи в защите жизни женщин.



В то же время, около 200 человек вышли на акцию протеста в Эмек-Хефер. Основная акция протеста, традиционно, пройдет сегодня на Каплан в Тель-Авивею



הפגנה כעת ברחובות



צילום: רובי יהב pic.twitter.com/jGHyPpYXu8 — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 20, 2023