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20-я неделя протестов: тысячи демонстрантов в разных местах по всей стране
20.05.2023 18:12 Алина Груднева

20-я неделя протестов: тысячи демонстрантов в разных местах по всей стране

Вечером, 20 мая, стартовала 20-я неделя протестов против правовой реформы по всей стране.

Около 2500 человек вышли на демонстрацию в Реховоте, заблокировав перекресток Научного парка.

Ожидается, что позже выступят депутат Кнессета Мики Леви от "Еш Атид" и глава "Движения за качество власти" Элиад Шрага. По словам организаторов, оба они выступают против "грабежа государственной казны" и против отсутствия помощи в защите жизни женщин.

В то же время, около 200 человек вышли на акцию протеста в Эмек-Хефер. Основная акция протеста, традиционно, пройдет сегодня на Каплан в Тель-Авивею

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