20-я неделя протестов: тысячи демонстрантов в разных местах по всей стране
Вечером, 20 мая, стартовала 20-я неделя протестов против правовой реформы по всей стране.
Около 2500 человек вышли на демонстрацию в Реховоте, заблокировав перекресток Научного парка.
Ожидается, что позже выступят депутат Кнессета Мики Леви от "Еш Атид" и глава "Движения за качество власти" Элиад Шрага. По словам организаторов, оба они выступают против "грабежа государственной казны" и против отсутствия помощи в защите жизни женщин.
В то же время, около 200 человек вышли на акцию протеста в Эмек-Хефер. Основная акция протеста, традиционно, пройдет сегодня на Каплан в Тель-Авивею
הפגנה כעת ברחובות— ynet עדכוני (@ynetalerts) May 20, 2023
צילום: רובי יהב pic.twitter.com/jGHyPpYXu8
צעדה ברחובות רחובות, עכשיו— דמוקרטTV (@Democrat_TV) May 20, 2023
📷 רובי יהב pic.twitter.com/U65TvkovO3