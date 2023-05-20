20-я неделя протестов: демонстранты обзывают правительство "ворами"
По всей стране в самом разгаре акции протеста против правовой реформы и представленного правительством плана госбюджета, который должен быть утвержден до конца месяца.
Самые масштабные демонстрации проходят в Тель-Авиве и Хайфе.
Организаторы подтверждают, что сегодняшние митинги сосредоточены на "разграблении государственной казны". В Хайфе по этому случаю демонстранты развернули огромный транспорант с надписью "Правительство воров".
ערב טוב חיפה!! pic.twitter.com/rrDIxswe2h— Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) May 20, 2023
חיפה יפה מכל הכיוונים 👊— Tikva - תקווה (@YallaTikva) May 20, 2023
צילום: עמרי רוזנברג pic.twitter.com/9sp8dYu00n
Больше всего участников акций раздражает план выделения "из кармана налогоплательщиков" дополнительных средств "ультраортодоксальным и ультранационалистическим партиям".
Помимо острой темы в отношении госбюджета демонстранты призывают глав оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца отказаться от переговоров в резиденции президента для достижения компромисса по плану правовой реформы, особенно на фоне сообщений о тупике в этом процессе.
הצעדה בקפלן— ynet עדכוני (@ynetalerts) May 20, 2023
צילום: גלעד פירסט pic.twitter.com/2EzfNSP8l0
עכשיו בקפלן pic.twitter.com/HLlFS81FyZ— Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) May 20, 2023
Относительно бюджета и реформы на фоне массовых ранее уже высказался Лапид. Он обвинил правительство в том, что оно не решает проблему роста цен и ставит под угрозу экономическое будущее страны, а также назвал "роковыми" диалог в резиденции президента.
שבוע 20: הגוש נגד הכיבוש דורש דמוקרטיה ושוויון לכולן מהירדן ועד הים בקפלן pic.twitter.com/mXvyaMxsub— Haggai Matar (@Ha_Matar) May 20, 2023