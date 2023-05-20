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20-я неделя протестов: демонстранты обзывают правительство "ворами"
20.05.2023 20:43 Алина Груднева

20-я неделя протестов: демонстранты обзывают правительство "ворами"

По всей стране в самом разгаре акции протеста против правовой реформы и представленного правительством плана госбюджета, который должен быть утвержден до конца месяца.

Самые масштабные демонстрации проходят в Тель-Авиве и Хайфе.

Организаторы подтверждают, что сегодняшние митинги сосредоточены на "разграблении государственной казны". В Хайфе по этому случаю демонстранты развернули огромный транспорант с надписью "Правительство воров".


Больше всего участников акций раздражает план выделения "из кармана налогоплательщиков" дополнительных средств "ультраортодоксальным и ультранационалистическим партиям".

Помимо острой темы в отношении госбюджета демонстранты призывают глав оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца отказаться от переговоров в резиденции президента для достижения компромисса по плану правовой реформы, особенно на фоне сообщений о тупике в этом процессе.
  Относительно бюджета и реформы на фоне массовых ранее уже высказался Лапид. Он обвинил правительство в том, что оно не решает проблему роста цен и ставит под угрозу экономическое будущее страны, а также назвал "роковыми" диалог в резиденции президента.
 

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