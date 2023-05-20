



20-я неделя протестов: демонстранты обзывают правительство "ворами"

По всей стране в самом разгаре акции протеста против правовой реформы и представленного правительством плана госбюджета, который должен быть утвержден до конца месяца.



Самые масштабные демонстрации проходят в Тель-Авиве и Хайфе.



Организаторы подтверждают, что сегодняшние митинги сосредоточены на "разграблении государственной казны". В Хайфе по этому случаю демонстранты развернули огромный транспорант с надписью "Правительство воров".

ערב טוב חיפה!! pic.twitter.com/rrDIxswe2h — Ami Dror 🇮🇱 עמי דרור (@AmiDror) May 20, 2023

חיפה יפה מכל הכיוונים 👊



צילום: עמרי רוזנברג pic.twitter.com/9sp8dYu00n — Tikva - תקווה (@YallaTikva) May 20, 2023

הצעדה בקפלן



צילום: גלעד פירסט pic.twitter.com/2EzfNSP8l0 — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 20, 2023

שבוע 20: הגוש נגד הכיבוש דורש דמוקרטיה ושוויון לכולן מהירדן ועד הים בקפלן pic.twitter.com/mXvyaMxsub — Haggai Matar (@Ha_Matar) May 20, 2023