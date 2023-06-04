



20 тонн наркотиков: объемы контрабанды на египетской границе

Инцидент, в результате которого на границе Египта были убит солдат и военнослужащая ЦАХАЛа произошел в той зоне, где постоянно происходят попытки контрабанды наркотиков и столкновения с контрабандистами.



Контрабандисты приезжают с обеих сторон границы на современных внедорожниках. С египетской стороны носильщики с большим количеством наркотиков на спине подходят к заградительному забору. Другая команда устанавливает лестницы на пограничном заборе, что позволяет им взобраться и перебросить наркотики на другую сторону. Контрабандисты с израильской стороны, преступные семьи с юга и севера, подъезжают на внедорожниках к линии забора, грузят наркотики на современные квадроциклы и джипы и быстро скрываются, пользуясь сложным топографическим рельефом и большой площадью участка.



За последние два года "Красному отряду" ЦАХАЛа под командованием подполковника Ицика Коэна удалось сократить объем контрабанды наркотиков с примерно 60 тонн наркотиков в год до примерно 20 тонн наркотиков только на египетской границе.



По оценке сотрудников служб безопасности, по мере повышения эффективности работы ЦАХАЛа и полиции по пресечению контрабанды наркотиков, усиливаются трения с контрабандистами, которые применяют огнестрельное оружие и используют современные и очень дорогие автомобили.



