



20-летняя дочь Кадырова стала куратором здравоохранения Чечни

Куратором в сфере здравоохранения Чечни стала 20-летняя Хутмат Кадырова, дочь главы республики Рамзана Кадырова. Об этом рассказал председатель правительства Чечни и зять Кадырова Адам Алханов.



“По поручению Главы ЧР отныне систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна. Мы видим, что реабилитационная служба под её кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли”, – пояснил он.



Хутмат Кадырова поблагодарила главу Чечни – своего отца – за оказанное доверие и выразила надежду на то, что сферу здравоохранения ждут новые позитивные изменения, пишет “Грозный-информ”. До этого дочь Кадырова занимала должность заместителя руководителя секретариата главы республики.



Всего у главы Чечни 14 детей. Его 24-летняя дочь Айшат – министр культуры Чечни, 23-летняя Хадижат – начальница департамента дошкольного образования мэрии Грозного, а также жена главы правительства Алханова.



17-летний Ахмат Кадыров в прошлом году возглавил чеченское отделение Российского движения детей и молодежи. В начале марта в республике прошла его свадьба, съемка на которой была запрещена для всех гостей. Прямо перед этим Ахмат лично встретился с президентом России Владимиром Путины.



В феврале этого года Кадыров назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений.