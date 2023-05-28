



2-летний мальчик приговорен к пожизненному заключению

В Северной Корее к пожизненному лишению свободы приговорили 2-летнего мальчика и его родителей. Об этом идет речь в докладе Госдепартамента США, сообщает mirror.co.uk.



Согласно отчету Государственного департамента США, двухлетний ребенок проведет всю свою жизнь в лагере после того, как у его родителей-христиан нашли дома Библию.



Отмечается, что в Северной Корее жестоко преследуют христиан, их пытают, бросают в тюрьму и убивают. Несколько случаев убийства жителей Северной Кореи за то, что они христиане, также были включены в отчет. В частности, в 2011 году в Северной Корее из-за религиозных убеждений расстреляли женщину и ее внука. Некоторых замучили лишением сна, в частности одну женщину в единичной камере. Она покончила с собой в 2020 году после того, как охранники отказались дать ей спать.



Некоторые верующие рассказали о так называемых "голубиных пытках", когда их подвешивали со связанными за спиной руками, и они не могли сидеть или стоять несколько дней подряд.



"Это было самое болезненное из всех пыток. Это было так больно, что я почувствовал, что лучше умереть", — рассказал мужчина, ставший жертвой пыток.



В отчете говорится, что несколько северокорейских христиан скрывали свою веру от своих детей, поскольку в стране детей поощряют рассказывать своим учителям о любых признаках веры в доме их родителей.



