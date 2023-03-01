



184 голоса против 7: Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО

Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО. “За” проголосовали 184 депутата из 200, “против” — 7. Об этом сообщает Yle.fi.



Против вступления в НАТО проголосовали представители партии “Левый союз”. Еще семь представителей парламента отсутствовали на заседании, один депутат воздержался.



Также члены парламента проголосовали по вопросам, которые касались ядерного оружия.



Для того, чтобы Финляндия стала членом НАТО, это решение должны ратифицировать Турция и Венгрия. На настоящий момент другие 28 стран Североатлантического альянса уже поддержали вступление Финляндии.



Yle.fi сообщает, что в Венгрии сегодня начали рассматривать заявку Финляндии в НАТО. В среду президент Венгрии Каталин Новак призвала венгерский парламент ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.