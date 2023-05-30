



18 израильских политиков примут участие в воскресном параде в Нью-Йорке

По меньшей мере 18 министров и законодателей примут участие в ежегодном параде в честь Израиля, который пройдет на следующей неделе в Нью-Йорке.



По информации 12 канала, члены Кнессета — в основном от коалиции, но также и несколько от оппозиции — подтвердили свое участие в воскресных торжествах в Соединенных Штатах, в дополнение к 10 министрам и депутатам, об участии которых сообщалось ранее.



Ожидается, что в полный список войдут министр диаспоры Амихай Шикли, министр экономики Нир Баркат, министр науки и технологий Офир Акунис, министр разведки Гила Гамлиэль и министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян из "Ликуда", а также министр иммиграции и абсорбции Офир Софер. из Религиозного сионизма, министр наследия Амихай Элиягу из "Оцма-Йегудит", министр Иерусалима Меир Поруш из "Ягадут а-Тора" и министр труда Йоав Бен-Цур из ШАС.



В параде также должны принять участие депутаты Кнессета Симха Ротман, Михал Волдигер и Охад Таль, Шалом Данино, Шарон Нир и Евгений Сова, Орит Фаркаш-Хакоэн, Ицхак Пиндрус, Владимир Беляк.



Организаторы заявили, что ожидают, что около 40 000 участников из более чем 250 различных групп примут участие в мероприятии этого года. Парад будет проходить по Пятой авеню в Манхэттене.



Базирующаяся в Нью-Йорке израильская группа протеста против реформы судебной системы объявила в воскресенье, что планирует провести митинг против законодателей коалиции, которые приедут на парад.



Их основной целью является Ротман, председатель конституционного комитета Кнессета по законодательству и правосудию и один из ключевых игроков в противоречивом стремлении коалиции перестроить судебную систему.



"Это наша возможность сделать все возможное, чтобы противостоять прибывшей сюда делегации лжи и ненависти, — говорится в заявлении организаторов. - Наш посыл прост: тому, кто разрушает израильскую демократию, не следует ожидать спокойного отдыха в Нью-Йорке".



Основная акция протеста запланирована на воскресенье в 14:00 (по нью-йоркскому времени) возле конференции в отеле Hilton в центре Манхэттена.

Организаторы ежегодного парада признали резкие разногласия, которые, вероятно, сыграют свою роль в воскресном мероприятии.



В заявлении, сделанном ранее в этом месяце, организаторы заявили, что "в эти трудные и сложные времена» парад дает людям "шанс отложить в сторону наши разногласия и выступить вместе как единый еврейский народ".





