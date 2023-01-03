



18-19 января состоится встреча военного руководства стран НАТО

Военный комитет – высший военный орган НАТО – проведет заседание 18-19 января 2023 года в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.



Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета, возглавит встречу, в которой примут участие начальники оборонных ведомств Альянса и их коллеги из приглашенных Финляндии и Швеции.



Заседание Военного комитета позволит 32 начальникам оборонных ведомств встретиться и обсудить вопросы стратегического значения для Североатлантического союза.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первой сессии, чтобы представить последние политические цели и обсудить вызовы безопасности, с которыми сталкивается Североатлантический союз.



Одна из дискуссионных панелей Военного комитета будет посвящена постоянной поддержке Украины со стороны НАТО.