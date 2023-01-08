



170 мэров отказываются "финансировать образование харедим"

170 глав муниципалитетов подписали обращение к правительству, в котором возражают против планов обязать их увеличить финансирование частных религиозных школ, в которых не изучаются в полном объеме общеобразовательные предметы. Обращение подписано в том числе представителями “Ликуд” и правых партий.



Мэры считают, что это решение станет огромным бременем для местных властей, покровительствует ультраортодоксам и ведет к строительству ультраортодоксальных учреждений сверх государственного образовательного счета.



“В коалиционных соглашениях есть требования к местному самоуправлению – обязательства по финансированию, возложенные на местные органы власти, и нарушение их административной автономии. Это приведет к нарушению управления, надзора и бюджетирования образовательных услуг для наших жителей, с чем мы не можем согласиться”, – говорится в письме.



“Признание и регистрация частных школ осуществляется государством, пусть оно их и финансирует. Мы не согласимся брать на себя это гигантское финансовое бремя”, – заявляют главы муниципалитетов, подписавшие обращение.



Согласно коалиционному соглашению, бюджеты которые до сих пор были под контролем местных властей, теперь будут переданы ультраортодоксальным образовательным сетям.



“Мы не согласимся отдать предпочтение одним жителям перед другими”, – возражают подписанты. “Ммуниципальные бюджеты формального и неформального образования, предназначенные для реализации “муниципальной образовательной политики”, не могут передаваться ни в какие посторонние руки - не только частным религиозным школам, но и кому-либо еще”.