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17-я неделя протестов: тысячи демонстрантов вышли на улицы
29.04.2023 18:28 Алина Груднева

17-я неделя протестов: тысячи демонстрантов вышли на улицы

В субботу, 29 апреля, в Израиле возобновились акции протеста против правовой реформы, которые проходят уже 17-ю неделю подряд.

По данным Ynet, в Реховоте тысячи демонстрантов заблокировали перекресток Научного парка.
 

Он перекрыт для движения транспорта. Точное количество демонстрантов не уточняется. По данным издания, на акцию протеста вышли несколько тысяч человек. Традиционно прошел марш молодежи.

Также демонстрация начинается в Эйн-Геди и на перекрестках по всей стране.

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