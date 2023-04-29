



17-я неделя протестов: тысячи демонстрантов вышли на улицы

В субботу, 29 апреля, в Израиле возобновились акции протеста против правовой реформы, которые проходят уже 17-ю неделю подряд.



По данным Ynet, в Реховоте тысячи демонстрантов заблокировали перекресток Научного парка.



צעדת נוער ואקדמיה, רחובות



צילום: גלעד פירסט pic.twitter.com/LneG5ePcJp — Tikva - תקווה (@YallaTikva) April 29, 2023

סתם מחאה באמצע המדבר 🇮🇱 pic.twitter.com/7V4iabf0R4 — ilana curiel (@ilanacuriel) April 29, 2023

Он перекрыт для движения транспорта. Точное количество демонстрантов не уточняется. По данным издания, на акцию протеста вышли несколько тысяч человек. Традиционно прошел марш молодежи.Также демонстрация начинается в Эйн-Геди и на перекрестках по всей стране.