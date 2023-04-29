17-я неделя протестов: тысячи демонстрантов вышли на улицы
В субботу, 29 апреля, в Израиле возобновились акции протеста против правовой реформы, которые проходят уже 17-ю неделю подряд.
По данным Ynet, в Реховоте тысячи демонстрантов заблокировали перекресток Научного парка.
רחובות כעת pic.twitter.com/B4cV4fkcNu— 🏳️🌈🏴ShAuLi (@Shaulirena) April 29, 2023
Он перекрыт для движения транспорта. Точное количество демонстрантов не уточняется. По данным издания, на акцию протеста вышли несколько тысяч человек. Традиционно прошел марш молодежи.
צעדת נוער ואקדמיה, רחובות— Tikva - תקווה (@YallaTikva) April 29, 2023
צילום: גלעד פירסט pic.twitter.com/LneG5ePcJp
Также демонстрация начинается в Эйн-Геди и на перекрестках по всей стране.
צומת הערבה 🇮🇱 pic.twitter.com/OJKaF88sTW— ilana curiel (@ilanacuriel) April 29, 2023
סתם מחאה באמצע המדבר 🇮🇱 pic.twitter.com/7V4iabf0R4— ilana curiel (@ilanacuriel) April 29, 2023