



16,5% немцев считают, что евреи хотят “воспользоваться” нацистским прошлым

Немецкое исследование роста правых экстремистских взглядов в стране обнаруживает аналогичный рост антисемитских взглядов, в том числе 16,5% населения обвиняет евреев в желании “воспользоваться” нацистским прошлым. Об этом сообщает Guardian.



Исследование, проводимое Фондом Фридриха Эберта два раза в год, показало, что 8% населения придерживаются правоэкстремистских взглядов.



Число тех, кто хочет однопартийного и авторитарного государства (в исследовании использовалось слово “фюрер” ) , выросло с 2% до 4% в 2014-2021 годах и до 6% сейчас.