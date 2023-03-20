



1600 новых репатриантов: судебная реформа “уничтожит израильскую демократию"

Группа из примерно 1600 новых репатриантов в Израиль подписала петицию, призывающую правительство приостановить принятие закона о пересмотре судебной системы.



Они являются “преданными гражданами Израиля по своему выбору, которые приняли решение оставить все, что было нам знакомо, в странах нашего происхождения и связать наши судьбы с этой страной. Сионистское видение, которое вдохновляло нас — и всех олимов, которые были до нас, — было захвачено экстремистами, которые угрожают самой структуре этой страны как еврейского и демократического государства”, — говорят они.



“Реформа судебной системы, проталкиваемая через Кнессет, разрушит… израильскую демократию”, — предупреждают они.



