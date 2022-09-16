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16-летний сын Кадырова получил высокий пост в Чечне
16.09.2022 08:03 Ольга Белозерова

16-летний сын Кадырова получил высокий пост в Чечне

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Ахмед Кадыров, получил высокий пост - регионального председателя Российского движения детей и молодежи - и возглавит все существующие в регионе детские и молодежные организации.

Как сообщает издание "Кавказ. Реалии", кандидатуру юного Кадырова поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 

Ахмед Кадыров и Сергей Кравцов уже провели встречу для обсуждения "новых идей воспитания молодого поколения".

По информации прессы, деятельность 16-летнего сына Рамзана Кадырова будет нацелена на проведение государственной политики "в интересах детей и молодежи" Чечни.

Стоит отметить, другие дети, племянники, сестры и родственники Рамзана Кадырова тоже занимают весьма высокие должности в Чечне. По данным "Кавказ. Реалии", государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Кадырова. 

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