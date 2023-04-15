



15-я неделя протестов: демонстрации пройдут в 31 месте по всей стране

Веером, 15 апреля, по всей стране уже 15-ю неделю подряд пройдут акции протеста против правовой реформы.



Мероприятия состоятся после того, как рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам Израиля до "стабильного" вместо "позитивного".



Основная демонстрация состоится в Тель-Авиве на улице Каплан. Марш стартует в 18:30. Выступления на главной сцене состоятся после 20:00. Ожидается, что там выступит бывший начальник штаба ЦАХАЛа Дан Халуц и одна из лидеров движения "Черные Флагип" Шикма Бреслер.



"Любая уступка относительно комиссии по отбору судей приведет к тому, что Государство Израиль превратится в мессианскую диктатуру. Миллионы тех, кто участвовал в демонстрациях, будут противостоять разрушению Государства Израиль и ценностей Декларации независимости", - сказали организаторы.



Тем временем, женская протестная группа Bonot Alternativa ("Строим альтернативу") сообщила, что демонстрации сегодня пройдут в 31 месте по всей стране.



Масштабные акции протеста ожидаются в Нетании, Раанане, Хайфе, Хадере, Эйлате, Ашдоде, Герцлии, Нес-Цион, на перекрестке Каркур и в других местах. Полиция предупредила, что в связи с проведением мероприятий ожидаются изменения в дорожном движении.

