



15-я неделя протеста: Дан Халуц выступит на улице Каплан

В субботу, 14 апреля, состоится очередная массовая акция протеста против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве.



Об этом сегодня объявили организаторы.



Это будет уже 15-я протестная неделя подряд. Марш, традиционно, стартует в 18:30.



Основная демонстрация пройдет на улице Каплан. На этот раз выступят бывший начальник штаба ЦАХАЛа Дан Халуц.



Также со сцены выступят моряк, один из организаторов протеста в сфере хайтека, адвокат, общественный деятель и другие. Выступления стартуют после 20:00.



