15-я неделя протеста: Дан Халуц выступит на улице Каплан
В субботу, 14 апреля, состоится очередная массовая акция протеста против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве.
Об этом сегодня объявили организаторы.
Это будет уже 15-я протестная неделя подряд. Марш, традиционно, стартует в 18:30.
Основная демонстрация пройдет на улице Каплан. На этот раз выступят бывший начальник штаба ЦАХАЛа Дан Халуц.
Также со сцены выступят моряк, один из организаторов протеста в сфере хайтека, адвокат, общественный деятель и другие. Выступления стартуют после 20:00.