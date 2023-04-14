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15-я неделя протеста: Дан Халуц выступит на улице Каплан
14.04.2023 21:56 Алина Груднева

15-я неделя протеста: Дан Халуц выступит на улице Каплан

В субботу, 14 апреля, состоится очередная массовая акция протеста против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве.

Об этом сегодня объявили организаторы.

Это будет уже 15-я протестная неделя подряд. Марш, традиционно, стартует в 18:30.

Основная демонстрация пройдет на улице Каплан. На этот раз выступят бывший начальник штаба ЦАХАЛа Дан Халуц.

Также со сцены выступят моряк, один из организаторов протеста в сфере хайтека, адвокат, общественный деятель и другие. Выступления стартуют после 20:00.

 

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