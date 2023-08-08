



140 юристов и профессоров: БАГАЦ может изменять и отменять основной закон



Группа, представляющая 140 юристов, в понедельник осудила коалицию премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, что днем ранее она заявила, что Высший суд справедливости не имеет права проверять квазиконституционные основные законы.



Форум профессоров права Израиля за демократию заявил, что, утверждая, что БАГАЦ не может вмешиваться в законодательный процесс, правящая коалиция стремится стать "единой ветвью власти", не имеющей никакой формы надзора, ограничивающей ее действия.



БАГАЦ указал, что он может потребовать от правительства отложить применение закона об отстранении главы правительства до следующих выборов, чтобы предотвратить его превращение в “персональный закон”. В ответ, главы партий коалиции заявили, что суд не имеет права отменять основной закон или иным образом вмешиваться в его реализацию, заявив, что такое решение разрушит отношения между ветвями власти Израиля.



В своем заявлении 140 юристов, включая старших преподавателей академических институтов, утверждают, что, вопреки утверждениям коалиции, суд имеет право оценивать достоинства основных законов, поскольку процесс их принятия “схож с процессом принятия обычных законов”.



Смысл заявления глав коалиции заключается в том, что коалиционное большинство может оградить любое действие от судебного контроля, присвоив ему заголовок "Основной закон", - говорится в заявлении, переданном 12-м каналом новостей.



"Без конституции и без самоограничения коалиция стремится стать единственной ветвью власти, возвышающейся над всеми остальными: учредительным собранием, законодательной и исполнительной властью, а теперь еще и судебной", - говорится далее.



Юристы, подписавшие документ, во главе с д-ром Ронит Левин-Шнур из Университета Райхмана, утверждают, что коалиция "разрушает фундаментальные ценности системы и злоупотребляет законодательным процессом", а потому должна быть подвергнута независимому судебному контролю.



Слова "основной закон" не являются волшебным ключом, закрывающим все двери для судебного контроля, иначе каждый закон можно назвать основным законом, ограждающим каждую неприемлемую норму от судебного контроля".

