



14-я неделя протестов: полиция обратилась к демонстрантам

Полиция готовится к масштабным акциям протеста, которые запланированы на вечер субботы, 8 апреля.



По всей стране за порядком на демонстрациях будут следить тысячи офицеров.



Правоохранители призывают протестующих избегать блокирования дорог и беспорядков, а также выполнять все инструкции и требования полиции.



"Полиция считает право на протест основополагающим принципом демократического государства, и сегодня вечером во всех уголках страны состоятся десятки протестов, на которых будут расположены тысячи полицейских с целью поддержания порядка и обеспечения безопасности общественности", - сказано в заявлении.



Демонстрантов, в связи с терактами и участившимися случаями насилия, призвали о любых подозрительных лицах или предметах сообщать полиции.



Ранее организаторы протестов объявили, что намерены продолжить демонстрации против правовой реформы, несмотря на теракты, совершенные в последние дни. Тем не менее, они согласились отменить запланированный в Тель-Авиве марш по просьбе полиции.



По их словам, демонстрация состоится в полной координации с правоохранителями. Основной протест, как обычно, состоится на улице Каплан.