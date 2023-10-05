



14-летние подростки в Британии никогда не смогут приобрести легально сигареты

Премьер-министр Риши Сунак сегодня обнародовал план постепенного повышения возраста продажи сигарет, что фактически означает, что 14-летний подросток никогда не сможет легально их приобрести.



Если предложенный им закон будет принят, то возраст, с которого можно будет легально приобретать табачные изделия, будет увеличивается с 18 лет на один год ежегодно.



Это означает, что все, кому 14 лет и меньше, никогда не смогут покупать табак на законных основаниях, а к 2040 г. его смогут покупать только британцы старше 32 лет.



Сунак заявил, что необходимо разорвать порочный круг зависимости для следующего поколения.



Смелый план Риши Сунака по постепенному отказу от сигарет и эффективному запрету курения для детей, родившихся после 2009 г., вызвал бурную реакцию в обществе.



Благотворительные организации и эксперты в области здравоохранения немедленно приветствовали планы г-на Сунака, заявив, что это позволит спасти десятки тысяч жизней от предотвратимых заболеваний, связанных с курением, таких как рак.

