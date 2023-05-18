



14-й канал подаст суд на демонстрантов, атаковавших его репортера



14 канал отвечает: Во время освещения демонстрации левых вчера вечером в Бней-Браке демонстранты напали на репортера 14-го канала Ати Шалейу и прервали трансляцию. Демонстранты на месте преследовали репортера и в определенный момент напали на него с флагами, которые они несли с собой.



Сегодня 14 канал жестко отреагировал на произошедшее и заявил, что будет использовать правовые меры против демонстрантов, избивших репортера. "Мы требуем, чтобы начальник полиции и все правоохранительные органы приняли немедленные меры для преследования агрессивных бандитов".



Канал также добавил, что "руководство канала намерено уже завтра утром создать юридическую группу для подачи гражданских исков против злоумышленников, напавших на наших сотрудников. Попытки насильственного и преступного принуждения к молчанию нас не остановят".

