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1300 резервистов ВВС поддержали отказников
19.03.2023 12:49 Аркадий Бочаровский

1300 резервистов ВВС поддержали отказников

Группа "555 патриотов", насчитывающая более 1300 членов летного состава ВВС ЦАХАЛа, выражает поддержку пилотам, которые будут отсутствовать на тренировках в знак протеста против реформы.

"Мы поддерживаем наших коллег - пилотов и членов экипажей, которые на этой неделе будут отсутствовать на тренировках. Это только начало. Мы призываем премьер-министра и министра обороны остановить лавину, сделать все, чтобы выйти из спирали и снять с рассмотрения законы диктатуры."
 

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