



1300 резервистов ВВС поддержали отказников

Группа "555 патриотов", насчитывающая более 1300 членов летного состава ВВС ЦАХАЛа, выражает поддержку пилотам, которые будут отсутствовать на тренировках в знак протеста против реформы.



"Мы поддерживаем наших коллег - пилотов и членов экипажей, которые на этой неделе будут отсутствовать на тренировках. Это только начало. Мы призываем премьер-министра и министра обороны остановить лавину, сделать все, чтобы выйти из спирали и снять с рассмотрения законы диктатуры."

