



13-й канал: женщины и дети убиты с одобрения премьер-министра

13-й канал израильского ТВ оказался в центре большого медиа-скандала.



Во время выпуска новостей вечером 10 мая 13-го освещалась ликвидация высокопоставленных джихадистов в Газе. На экране внезапно появилась подпись: "Уже не хирургический удар: С одобрения премьер-министра - женщины и дети были убиты в ночной атаке".



Это породило волну комментариев, осуждающих канал. После резкой реакции публики канал сделал разворот на 180 градусов и “принес извинения”.



Канал заявил: "Заголовок, который появился в основном выпуске, был сформулирован неуместно, некорректно и ввел в заблуждение. Мы приносим извинения нашим зрителям за это".

