



13-й канал снял с эфира интервью с Моше Кацавом

13-й канал израильского ТВ решил не транслировать эксклюзивное интервью с бывшим президентом Моше Кацавом.



Канал объяснил это решение: "Руководство канала не удовлетворено конечным результатом, поэтому было принято решение не транслировать интервью".



Интервью планировалось показать в этот четверг, через 15 лет после того, как бывший президент Моше Кацав был обвинен в изнасиловании, осужден и приговорен к семи годам тюремного заключения. Его приговор вызвал огромный интерес в СМИ - в Израиле и во всем мире, но сам Кацав все эти годы хранил молчание и категорически отказывался от интервью.



В программе "Момент истины" Сиван Коэн-Сабан спрашивала Кацава об его отказе согласиться на сделку о признании вины, в рамках которой он должен был признать себя виновным лишь в поцелуе в щеку и поглаживании бедра. Дело закончилось тем, что Кацава признали виновным в изнасиловании в судах двух инстанций. В снятом с эфира интервью, Кацав впервые выступает перед камерой и отвечает на трудные вопросы.