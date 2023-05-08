



13-й канал: партия организаторов протестов получит пять мандатов

Опрос 13-го канала ТВ, проведенный профессором Камилем Фухсом и опубликованный в воскресенье вечером, показал, что коалиция противников Нетаниягу может рассчитывать на 63 места в Кнессете, по сравнению с 52 местами для нынешней коалиции.



Опрос показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, то Махане Мамлахти, возглавляемый Бени Ганцем, получила бы 29 мест, а Ликуд стал бы второй по величине партией с 24 местами.



Еш Атид стала бы третьей по величине партией с 19 местами, за ней следует ШАС с 10 местами. Религиозно-сионистская партия с 7 местами, а "Оцма Йегудит" - 4. Нынешняя коалиция, таким образом, теряет 14 мандатов по сравнению с последними выборами.



Яадут А-Тора сохраняет свои позиции с 7 мандатами, как и НДИ, получающая 6.



Опрос также показал, что Авода не преодолеет избирательный порог, а Мерец, которая осталась вне Кнессета после предыдущих выборов, получает 4 места. Раам и Хадаш-Тааль сохраняют свои позиции, получив по 5 мандатов, а Балад не преодолевает порог.



Участников опроса спросили, как бы они проголосовали, если бы в гонку вступила новая партия, возглавляемая лидерами протеста против судебной реформы. Опрос показал, что такая партия получит 5 мест, причем четыре из них - за счет Мерец, которая в этом случае не преодолеет избирательный порог, а пятое - за счет Еш Атид.

