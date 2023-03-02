



120 профессоров поддержали правовую реформу



120 профессоров университетов и академических институтов по всей стране подписали 2 марта письмо поддержки, призывающее к реформе правовой системы. Петиция появилась как ответная реакция на протесты противников реформы судебной системы, и, по словам организаторов, это "лишь предварительный список, и вскоре к нему присоединится еще больше ученых, чтобы выразить поддержку процессу, продвигаемому правительством".



Среди подписавшихся - лауреат премии Израиля профессор Исраэль Оман, профессор Талия Эйнхорн, ректор университета Бар-Илан профессор Амнон Альбек, бывший ректор университета Бар-Илан профессор Йосси Йешурун, преподаватели физики, математики и профессора информатики. Письмо также подписали представители Тель-Авивского университета, Еврейского университета, Техниона и Института Вайцмана.



В письме, подписанном профессорами, говорится следующее: "Всесторонняя реформа правовой системы необходима в связи с конституционной революцией под руководством профессора Ахарона Барака, которая нарушила баланс между властями в Израиле". По мнению подписантов, "нарушение баланса между властями и усиление власти суда происходило с помощью различных инструментов: судебного пересмотра первичного законодательства и, в частности, его распространения даже на основные законы, расширения права на защиту, расширения доктрины справедливости, расширения использования довода о разумности, использования целевого и объективного толкования, а также усиления множественных полномочий юридических советников. Все это аккумулировалось в правило чрезмерного нарушения вышеупомянутого баланса".



Авторы также отметили, что "законодательные процедуры в Израиле дают большой простор для дискуссий, точности и убедительности. Предпочтительным местом для обсуждения деталей реформы является Кнессет Израиля, и в нем должны состояться предметные дискуссии между сторонниками реформы и ее противниками, как это принято". В конце петиции подписанты утверждают, что реформа должна быть проведена путем переговоров: "Насколько это возможно, хорошо проводить переговоры и стремиться к широким соглашениям, но мы не должны вредить существенному процессу исправления судебной системы, которая в последние годы чрезмерно вышла за рамки других органов власти."

