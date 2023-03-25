



12-я неделя протестов: полиция перекрывает дороги в Тель-Авиве

Вечером, 25 марта, в преддверии 12-й недели массовых протестов против правовой реформы полиция начала перекрывать основные транспортные развязки в центре Тель-Авива.



Основная демонстрация сегодня ожидается на улице Каплан, куда, по прогнозам организаторов, придут десятки тысяч человек.



Также масштабные акции протеста пройдут в других крупных городах, в том числе, в Иерусалиме, Хайфе, Герцлии и Беэр-Шеве.



Ранее организаторы протестов сообщили, что митинги субботним вечером состоятся в более чем 150 местах по всей стране.



