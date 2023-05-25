



12-й "Рамштайн": Глава Пентагона оценил ПВО Украины и кое-что пообещал

В Пентагоне озвучили ключевую тему, которую обсудят сегодня на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Речь идет о защите неба Украины.



"Весь мир сейчас видит и понимает наш вклад. Вы видите, что Россия продолжает использовать гиперзвуковое оружие, представляющее угрозу для мирных жителей Украины", - сказал глава Пентагона Ллойд Остин перед заседанием "Рамштайна".



По его словам, благодаря самым современным системам ПВО, таким как Patriot и другим системам, переданным европейскими партнерами, украинские силы имеют успех в отражении ракетных атак.



"Украина сейчас может стопроцентно сбивать вражеские ракеты. И мы видим это в реальности. Поэтому сейчас мы будем пересматривать то, что Украине нужно для того, чтобы защитить свое небо. И поэтому сейчас фокус будет на безопасности неба Украины", - заявил Остин.



"Да, мы будем углубляться в детали и мы будем продолжать искать креативные способы, чтобы увеличивать индустриальную мощность. Мы продолжим бороться за верховенство права для того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет. И мы будем непоколебимы столько, сколько этого потребуется", - добавил Остин.



Сегодня проходит уже 12 по счету заседание в формате "Рамштайн". Как ожидалось, участники оборонной коалиции должны согласовать дальнейшую помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Актуальным вопросом остается усиление ПВО, а также в повестке дня передача истребителей.



Как анонсировали в США, на этот раз союзники могут обсудить передачу Украине истребителей F-16. В частности, некоторые партнеры уже согласились проводить обучение пилотов, но решение о передаче самолетов за США.



В военно-политическом руководстве Украины неоднократно призывали партнеров к решительным шагам в вопросе F-16. Поскольку они не только помогут нам в будущем контрнаступлении, но и значительно усилят противовоздушную оборону.

