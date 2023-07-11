



12-й канал "рассказал правду" о фото с младенцем на переходе перед автобусами



12-й канал израильского ТВ опубликовал “разоблачение фейка, распространяемого правыми” - фотографии младенца, сидящего на пешеходном переходе под палящим солнцем перед автобусами - на фоне протестующих с израильским флагами. Фотография сделана утром 11 июля в Герцлии.





12-й канал пишет: “Мы связались с Ами Дрором, который поделился фотографией в Твиттере с надписью “Дети 2023 года”. Во что он нам рассказал: “Это реально, но для контекста - это дорога, которая была закрыта часами. В автобусах нет водителей. Автобусы припаркованы. Фотография была сделана на боковой улице возле демонстрации, недалеко от перекрестка ха-Пиль. Не поддавайтесь на провокации”.



Затем он добавил комментарий к своей ветке: “Для любого, кто обеспокоен фотографией. Это очень далеко от демонстрации. Водители не в автобусах (они стояли там часами). Очень защищенное и безопасное место во всех направлениях”.

