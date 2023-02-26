



12-й канал: Правые не поддерживают правовую реформу



Шоу "Ульпан Шиши" 12-го канала израильского ТВ опубликовало опрос общественного мнения, согласно которому более половины избирателей блока Нетаниягу не знали о намерении продвигать правовую реформу.





60% израильской общественности считают, что правовая реформа, продвигаемая коалицией, не является "волей народа", по сравнению с 32%, утверждающими обратное - таковы данные опроса Ману Гева.



Ликуд утверждает, что избиратели блока Нетаниягу знали на выборах в Кнессет, за что они голосуют, и что правительство во главе с Ликудом будет продвигать правовую реформу. Опрос показывает, что более половины избирателей Ликуда говорят, что не знали, что правительство намерено продвигать реформу, по сравнению с 36%, которые знали.





На вопрос о том, выступаете ли вы за или против инициированных правительством законов об изменении статуса Верховного суда в рамках реформы судебной системы, 55% ответили, что выступают против, по сравнению с 33%, которые поддерживают, а 14% ответили, что не знают. Это увеличение доли тех, кто выступает против реформы. В предыдущем опросе, проведенном в начале января, только 39% ответили, что они против, по сравнению с 29%, которые поддержали ее, и 32%, которые ответили, что не знают.



Опрос также показал, что 56% населения не верят заявлениям премьер-министра Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина о том, что они заинтересованы в переговорах с оппозицией. В то же время 46% общественности заявили, что не верят главе оппозиции Лапиду и председателю Махане Мамлахти Ганцу, что они заинтересованы в переговорах с коалицией.



На вопрос "Опасаетесь ли вы, что правовая реформа повлияет на экономическое положение страны?" 63% участников опроса ответили, что боятся - по сравнению с 30%, ответивших, что не боятся, и 7%, которые не знают.



Также среди избирателей Ликуда - более половины боятся, что реформа нанесет ущерб экономике: 52% ответили, что боятся, 43% ответили, что не боятся, и 7% ответили, что не знают.



Участников опроса также спросили, какой самый важный вопрос, по вашему мнению, должно решить правительство? - 45% ответили "снижение стоимости жизни", 19% - "объединение и предотвращение раскола в нации", 17% - "обеспечение безопасности" и только 8% - "правовая реформа". Эти цифры схожи и среди избирателей блока Нетаниягу.