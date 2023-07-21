



1142 резервиста ВВС уволятся в знак протеста против судебной реформы

Более 1100 резервистов израильских ВВС, в том числе сотни пилотов, опубликовали в пятницу письмо, в котором объявили, что они приостанавливают свою службу в качестве добровольцев в знак протеста против планов правительства по пересмотру судебной системы, сообщает Times of Israel.



Это заявление стало последним, вызвавшим шок в Армии обороны Израиля, которая изо всех сил пытается остановить растущий поток резервистов, бросающих добровольческую службу в знак протеста против реформы.



В письме (на иврите) , адресованном членам Кнессета, начальнику штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Герци Халеви и командующему ВВС Томеру Бару, 1142 действующих резервиста заявили, что спорные планы правительства заставят их прекратить свою добровольческую службу.



Резервисты призвали правительство “достичь широких договоренностей” в отношении судебной реформы, “укрепить доверие к судебной системе со стороны всех слоев общества и сохранить ее независимость”.



“Законодательство, затрагивающее еврейский и демократический характер Государства Израиль, должно осуществляться путем переговоров и широкого общественного согласия”, — заявили в письме 1142 резервиста.



“Законодательство, которое позволяет правительству действовать крайне неразумным образом, нанесет ущерб безопасности Государства Израиль, приведет к потере доверия и нарушению нашего согласия продолжать рисковать своей жизнью и приведет, с глубокой скорбью и отсутствием выбора, к приостановке нашей добровольческой службы в резерве”, — добавили они.







