



114 лет спустя: в Рош-Пина закрывают почту



Портал walla сообщает, что почтовое отделение в Рош-Пина собираются закрыть, и 3 300 жителей останутся без почтовых услуг. Случай с попыткой закрыть отделение в Рош-Пине отражает то, что происходит в других населенных пунктах по всей стране; население, в основном молодежь, сегодня пользуется почтовыми услугами меньше, чем в прошлом. Доходы почты снижаются, убытки растут, и в результате десятки отделений уже закрыты. И вот услуга, которую государство когда-то оказывало эффективно и регулярно, исчезает.



Почтовое отделение в Рош-Пина было открыто во время турецкого правления. Инициатором был раввин Альтер Шварц, владелец гостиницы в котором оно первоначально располагалось. Здание было модернизировано во время британского правления, и в 1921 году в поселении было открыто почтовое отделение. Во время осады Цфата во время Войны за Независимость почта, предназначенная для осажденного города, хранилась в почтовом отделении Рош-Пина, пока Цфат не был освобожден. В середине шестидесятых годов в небольшом поселении было открыто новое великолепное почтовое отделение.





Старожилы вспоминают: "Сорок лет назад это было центральное отделение всей Галилеи. Из почтового отделения в Рош-Пине ежедневно отправлялись пять подвижных почтовых линий на всю Верхнюю Галилею", - сказал он. Десять лет назад почтовое отделение отремонтировали и модернизировали. Теперь, спустя более ста лет, Рош-Пина осталась без почтового отделения".