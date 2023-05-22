



103 нобелевских лауреата требуют освободить осужденного в Беларуси Беляцкого

103 нобелевских лауреата подписали письмо с требованием освободить лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Беляцкого. Обращение опубликовано на сайте международного ПЭН-клуба. Белорусский правозащитник назван “символом надежды и вдохновения для коллег со всего мира”.

В письме отмечается, что Беляцкий “посвятил свою жизнь продвижению демократии и прав человека в Беларуси”, “решившись призвать Лукашенко к ответственности за беспощадное, непрерывное и систематическое подавление независимых голосов”. Уголовное дело против Беляцкого подписанты назвали “надуманным”.



Среди подписавшихся – лауреаты премии по химии, медицине и физиологии, физике, экономике, литературе и миру. Два лауреата – 87-летний астроном Роберт Вудро Вильсон и 91-летний микробиолог Гамилтон Смит получили ее еще в 1978 году.



Авторы обращения требуют освобождения и снятия обвинений не только с Беляцкого, но и других участников основанной им правозащитной организации “Вясна”. Белорусские власти признали информационную продукцию правозащитного центра экстремистской, ее работа на территории страны де-факто запрещена.



Беляцкий в 2022 году стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира за свою правозащитную работу. Вместе с ним лауреатами стали украинский Центр гражданских свобод и запрещенная российскими властями организация “Мемориал”.



Награду за Беляцкого получила его супруга Наталья Пинчук. С 2021 года он был заключен в тюрьму. В марте суд в Минске приговорил его к 10 годам лишения свободы по обвинению в финансировании протестов против Александра Лукашенко в 2020 году и контрабанде средств. Правозащитник отрицает вину и называет свое преследование политическим.