



1000 врачей требуют объявить всеобщую забастовку "против переворота"



В преддверии заседания, которое состоится сегодня, 13 июля в Медицинской ассоциации, ее председателю профессору Циону Хаги было направлено письмо, подписанное примерно 1000 врачей, с требованием объявить всеобщую забастовку в медицинской системе "до полной отмены переворота".



В ходе собрания могут быть приняты решения о реакции организации на правовую революцию, а также будут представлены правовые последствия устранения основания разумности для системы здравоохранения в целом. Это происходит на фоне серьезного кризиса доверия между значительной частью врачей и руководством Гистадрута, вызванного отсутствием четкой позиции или организационных шагов в связи с правовой реформой. С другой стороны, другая группа врачей фактически выступает против прекращения работы и поддерживает шаги правительства.



Врачи завершили свое письмо призывом к председателю "объявить всеобщую забастовку в медицинской системе до полной отмены переворота. Несколько дней страданий сейчас предпочтительнее, чем скатывание в медицину третьего мира в недемократических режимах". Врачи также написали, что "мы не будем уподобляться интеллигенции, ученым и образованным людям Германии в 1933 году".

