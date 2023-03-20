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1000 психологов: правовая революция грозит психическому здоровью общественности
20.03.2023 20:21 Аркадий Бочаровский

1000 психологов: правовая революция грозит психическому здоровью общественности

Более 1 000 психологов, работающих в области ухода за детьми и молодежью в различных специализированных подразделениях, подписали заявление, предупреждающее об опасности, угрожающей психическому здоровью в свете правовой революции. 

В заявлении говорится, что "существует прямая связь, также основанная на исследованиях, между ущербом свободам, равенству и основным правам и ущербом здоровью и психическому благополучию - переживанием дистресса и стресса". Они добавили: "Мы призываем избранных должностных лиц остановиться и действовать для сохранения демократии".

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