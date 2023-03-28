



100 учителей иврита для репатриантов подали заявления об увольнении

100 учителей иврита в государственных языковых школах для новых иммигрантов подали заявления об увольнении в воскресенье в знак протеста против отсутствия прогресса в переговорах о повышении заработной платы, которые ведутся уже несколько месяцев.



Отставки вступят в силу 1 сентября с началом нового учебного года.



Учителя ульпанов в первую очередь требуют зарплату, равную зарплате учителей обычных школ, у которых есть влиятельный профсоюз и, следовательно, получают значительно более высокую зарплату.



Постоянная нехватка преподавателей для ульпанов привела к значительным задержкам в изучении языка тысячами новых репатриантов. Низкие зарплаты заставляют многих уходить на более высокооплачиваемую работу в качестве учителей в другие школы.



В настоящее время в стране насчитывается всего около 500 учителей иврита в ульпанах, и отставка окажет значительное влияние на систему, которая и без того с трудом удовлетворяет спрос.



В прошлом году алия в Израиль резко возросла до самого высокого уровня за более чем два десятилетия из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года и последующих репрессий и призывов на родину, что побудило десятки тысяч украинцев и русских репатриироваться в Израиль.



Израиль изо всех сил пытался принять всех этих новоприбывших, снимая гостиничные номера и работая со школами, чтобы подготовиться к притоку детей, которым потребуется языковая помощь и социальная помощь.



Однако одной из областей, которая оказалась основным слабым местом, было обучение взрослых ивриту. Репатрианты столкнулись с серьезными задержками: некоторые ждали несколько месяцев, прежде чем они могли начать изучение языка.



Длительное время ожидания может иметь серьезные негативные последствия для способности репатриантов поселиться в Израиле в долгосрочной перспективе. Ведь знание иврита является ключевым фактором успешной долгосрочной интеграции в израильское общество.



