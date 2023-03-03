



10 месяцев колонии: Петербуржец толкнул полицейского на антивоенной акции

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил участника антивоенной акции Кирилла Королева к 10 месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия в отношения сотрудника полиции, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Прокуратура запрашивала для него 3 года колонии-поселения. По версии обвинения, мужчина толкнул полицейского в переулке Пирогова во время антивоенного митинга в Петербурге 6 марта 2022 года. Во время следствия, с 8 марта по 5 сентября, Королев находился под домашним арестом. Это время вычтут из срока из расчета два дня под домашним арестом за один день в колонии.



Королев работает механизатором снегоуборочной техники. В сентябре 2022 года Октябрьский районный суд города уже привлекал петербуржца в ответственности по этому делу, оштрафовал его 50 тысяч рублей и обязал выплатить 15 тысяч рублей денежной компенсации силовику. Однако, городская прокуратура добилась пересмотра дела, сочтя приговор слишком мягким. Потерпевший сотрудник полиции Александр Лесов от участия в судебных заседаниях отказался.