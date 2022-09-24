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10 лет за уклонение от службы. Путин подписал пакет законов
24.09.2022 21:04 Аркадий Бочаровский

10 лет за уклонение от службы. Путин подписал пакет законов

Российские СМИ сообщают, что В.Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказания за дезертирство, сдачу в плен и уклонение от службы в ВС РФ.

Пакет поправок в УК РФ, подписанный сегодня Владимиром Путиным:

— За добровольную сдачу в плен предусмотрен срок от 3 до 10 лет тюремного заключения;
— За отказ от участия в боевых действиях — до 10;
— За мародерство — до 15;
— За повторное нарушение контракта по гособоронзаказу — от 4 до 10 лет.

Также ужесточается наказание за уклонение от службы, неисполнение приказа, самовольное оставление места службы, дезертирство.

Если преступление против военной службы совершено в период мобилизации или военного положения, это будет считаться отягчающим обстоятельством.
 

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