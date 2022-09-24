



10 лет за уклонение от службы. Путин подписал пакет законов

Российские СМИ сообщают, что В.Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказания за дезертирство, сдачу в плен и уклонение от службы в ВС РФ.



Пакет поправок в УК РФ, подписанный сегодня Владимиром Путиным:



— За добровольную сдачу в плен предусмотрен срок от 3 до 10 лет тюремного заключения;

— За отказ от участия в боевых действиях — до 10;

— За мародерство — до 15;

— За повторное нарушение контракта по гособоронзаказу — от 4 до 10 лет.



Также ужесточается наказание за уклонение от службы, неисполнение приказа, самовольное оставление места службы, дезертирство.



Если преступление против военной службы совершено в период мобилизации или военного положения, это будет считаться отягчающим обстоятельством.

