



1 сентября: Лапид дал совет школьникам

Премьер-министр Яир Лапид обратился к израильским школьникам в честь 1 сентября - первого дня учебного года.

"У меня только один совет для школьников, которые сегодня идут в школу, и особенно для тех, кто идет в первый раз: спрашивайте. Не стесняйтесь, не ждите, пока кто-то еще заговорит, не бойтесь, что они решат, что вы задаете слишком много вопросов", - сказал он.

По словам премьер-министра, в своей жизни школьники встретят два типа людей: тех, кто спрашивает, и тех, кто думает, что все знает.

"Те, кто спрашивает, были бы мудрее. Я предлагаю вам спросить их, как они стали такими. Спрашивайте обо всем", - добавил он.

Лапид подчеркнул, что учителя выбрали такую работу, потому что хотели, чтобы ученики были любознательными, умеющими думать самостоятельно и задавать сложные вопросы.

"И самое главное: если вам что-то кажется неправильным, найдите кого-нибудь и спросите, как вам могут помочь. Если кто-то причинит вам боль, оскорбит вас, если вы по какой-либо причине почувствуете себя некомфортно, подойдите к своему учителю и скажите: "Почему это случилось со мной?". Первый день в школе — счастливый день. Система образования приветствует вас. Каждый из вас найдет свое место, где вы будете лучшими. Будут те, кто хорошо разбирается в математике, те, кому понравится литература, и те, кого увлечет физика. Если вы хотите узнать, что вам больше всего понравится в школе в этом году, есть только один способ узнать это: спросить", - резюмировал он.