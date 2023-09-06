



1 340 ветеранов спецназа о словах Оханы: правительство останется без армии

1340 ветеранов подразделения спецназа военной разведки стремительно отреагировали на выступление спикера Кнессета Амира Оханы.



Охана выступил вечером 6 сентября и пригрозил, что "Кнессет не смирится с тем, что его пытаются растоптать", в случае, если БАГАЦ отклонит основные законы.



"Спикер Кнессета сейчас прямо заявил, что не будет уважать решение БАГАЦа, в духе “команданте Нетаниягу”. Мы точно знаем: правительство, которое не подчинится Верховному суду, на следующее утро окажется без армии, без ШАБАКа и без Моссада", – заявили они.