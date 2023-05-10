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А-махане а-Мамлахти призывает приостановить обсуждения в Кнессете
10.05.2023 19:57 Алина Груднева

А-махане а-Мамлахти призывает приостановить обсуждения в Кнессете

"А-Махане а-мамлахти" призывает приостановить все обсуждения в Кнессете, которые ведутся в комиссия, в связи с ракетными обстрелами Израиля.

Соответствующий призыв был сделан вечером, 10 мая.

"Фракция призывает коалицию прекратить обсуждения, которые в настоящее время ведутся в комиссиях Кнессета, ввиду ситуации с безопасностью", - сказано в сообщении.

Уточняется, что когда летят сотни ракет, руководство страны должно быть с гражданами.
 

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