А-махане а-Мамлахти призывает приостановить обсуждения в Кнессете
"А-Махане а-мамлахти" призывает приостановить все обсуждения в Кнессете, которые ведутся в комиссия, в связи с ракетными обстрелами Израиля.
Соответствующий призыв был сделан вечером, 10 мая.
"Фракция призывает коалицию прекратить обсуждения, которые в настоящее время ведутся в комиссиях Кнессета, ввиду ситуации с безопасностью", - сказано в сообщении.
Уточняется, что когда летят сотни ракет, руководство страны должно быть с гражданами.