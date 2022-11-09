



"А-Махане А-Мамлахти" отказывается рекомендовать кандидата в премьер-министры

Партия "А-Махане А-Мамлахти", которую возглавляет, в том числе, Бени Ганц, отказывается рекомендовать кого-либо из кандидатов для формирования следующего правительства.



Как сообщает Times of Israel, президент Израиля Ицхак Герцог спросил у партии, почему она не рассмотрит возможность присоединения к формирующейся коалиции, чтобы служить сдерживающей силой среди правых.



"Граждане за последний час написали мне и спросили, почему партия не войдет в правительство", - заявил Герцог, уточнив, что, если это произойдет, правительство "станет шире и стабильнее, и оно не будет обращаться туда, куда, как опасается часть общества, оно повернется".



Депутат от "А-Махане А-Мамлахти" Эйтан Гинзбург говорит, что помимо недоверия его партии к лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу, партия не верит, что "она может влиять на политику, которую они хотят продвигать".