



"А-Махане а-Мамлахти" не будет рекомендовать кандидата в премьер-министры

Партия "А-Махане а-Мамлахти" уходящего министра обороны Бенни Ганца заявляет, что не будет рекомендовать ни одного кандидата на пост премьер-министра, когда завтра встретится с президентом Исааком Герцогом для консультаций по формированию следующего правительства.



В заявлении партии говорится, что этот шаг связан с "результатами выборов", без дальнейших разъяснений.



По сообщениям израильских СМИ, министр финансов Авигдор Либерман, лидер партии НДИ также заявил, что не собирается никого рекомендовать.



Ожидается, что партия "Авода" порекомендует премьер-министра Яира Лапида, как и его собственная партия "Еш Атид".



Все три фракции являются членами коалиции, которая распалась в июне, спровоцировав пятые за четыре года выборы в Израиле.



Перед выборами "А-Махане а-Мамлахти" заявляла, что будет рекомендовать Ганца на пост премьер-министра вместо Лапида.



Ожидается, что Герцог даст мандат на формирование нового правительства лидеру "Ликуд" Биньямину Нетаниягу после того, как его праворелигиозный блок получил большинство на выборах.



