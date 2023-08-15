



Всегда меньше 3 лет: Ученые определили “вечно молодой” орган у человека

Возраст человеческой печени не зависит от возраста самого человека и в среднем этому органу всегда меньше трех лет. К такому выводу пришли немецкие ученые. Об этом сообщает портал ScienceAlert.



Ученые отметили, что даже несмотря на старение организма этот орган “в целом всегда остается молодым” – восстановление клеток печени не зависит от процесса старения человека. Восстановление клеток печени – это важный процесс для правильного функционирования органа, ответственного за удаление вредных веществ из организма. Когда печень перерабатывает и выводит токсичные вещества из тела, ее клетки повреждаются, но благодаря процессу обновления клеток орган вновь приходит в норму.



“”Не имеет значения, сколько вам лет – 20 или 84. Ваша печень всегда остается молодой. Ей всегда в среднем чуть меньше 3 лет”, – поясняет автор исследования Олаф Бергманн из Дрезденского технологического университета.



В результате изучения образцов тканей печени ученые выяснили, что такой средний возраст печени удается поддерживать благодаря постоянной замене и обновлению клеток. Команда ученых проанализировала посмертные и биопсийные образцы тканей печени более 50 человек в возрасте от 20 до 84 лет. В результате было обнаружено, что человеческая биология поддерживает жесткий контроль за массой печени в течение всей жизни человека из-за постоянной замены клеток этого органа.



Проведенное исследование дает точное представление об основных клеточных и молекулярных механизмах регенерации человеческих органов.