



Митинг в поддержку Украины в Тель-Авиве в годовщину вторжения. 24.02.2023

Не смотря на марафон и перекрытые улицы в Тель Авиве, сегодня в годовщину полномасштабной войны в Украине на площади Хабима собралось более 3000 человек, чтоб почтить память погибших военных и гражданских, украинцев и евреев, возложить цветы, услышать истории тех, чьи родные сегодня на фронте, под бомбежками, и напомнить что война продолжается.



"Площадь Хабима была заполнена не только сопереживающими людьми, волонтёрами, активистами, но и историями погибших детей в разных городах Украины, жизни которых забрали российские военные преступники. Истории были предоставлены украинским проектном Мемориал, который с первых дней войны документирует истории погибших украинских граждан» сказала Анна Жарова, одна из соучредителей организации Израильских Друзей Украины и организатор акции".



