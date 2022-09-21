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Фото дня. Умань принимает паломников | Фото: Национальная полиция Украины
21.09.2022 08:36 Mignews.ua

Фото дня. Умань принимает паломников

Ежегодно в сентябре в Умань прибывают паломники-хасиды для празднования иудейского нового года Рош а-Шана. В дни паломничества правопорядок сотрудники Национальной полиции Украины обеспечивают в усиленном круглосуточном режиме. 

В этом году в связи с военными действиями на территории Украины спецрежим усилен в разы. Так, на территории пребывания паломников выставлены стационарные посты. За правопорядком следят также пешие патрули.

В пресс-службе Нацполиции Украины напомнили, что с 19 по 30 сентября в соответствии с распоряжением Уманской районной государственной администрации на территории города Умань запрещено:

▪ торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфицирующих средств);

▪️ продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ;

▪️ продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.
 


Нацполиция обратилась к жителям города с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям – они установлены исключительно для безопасности и порядка горожан и гостей Умани.

 

Фото дня. Умань принимает паломников | Фото: Национальная полиция Украины Фото дня. Умань принимает паломников | Фото: Национальная полиция Украины Фото дня. Умань принимает паломников | Фото: Национальная полиция Украины Фото дня. Умань принимает паломников | Фото: Национальная полиция Украины Фото дня. Умань принимает паломников | Фото: Национальная полиция Украины
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