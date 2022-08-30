Фото дня: Артобстрел Харькова
30 августа российская армия дважды из артиллерийской установки обстреляла Харьков, в результате чего есть погибшие и раненные.
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Репортаж из Харькова: вот как выглядит "освобождение" и "демилитаризация" в понимании России: