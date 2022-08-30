



Фото дня: Артобстрел Харькова

30 августа российская армия дважды из артиллерийской установки обстреляла Харьков, в результате чего есть погибшие и раненные.



Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Репортаж из Харькова: вот как выглядит "освобождение" и "демилитаризация" в понимании России: