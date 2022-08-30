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Фото дня: Артобстрел Харькова | Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv
30.08.2022 17:55 Mignews.ua

Фото дня: Артобстрел Харькова

30 августа российская армия дважды из артиллерийской установки обстреляла Харьков, в результате чего есть погибшие и раненные.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
 


В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
 

Репортаж из Харькова: вот как выглядит "освобождение" и "демилитаризация" в понимании России:

Фото дня: Артобстрел Харькова | Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv Фото дня: Артобстрел Харькова | Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv Фото дня: Артобстрел Харькова | Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv Фото дня: Артобстрел Харькова | Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv Фото дня: Артобстрел Харькова | Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv Фото дня: Артобстрел Харькова | Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv Фото дня: Артобстрел Харькова | Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv Фото дня: Артобстрел Харькова | Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv
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