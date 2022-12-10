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Демонстрация силы "Львиного логова" в Шхеме
10.12.2022 17:59 Аркадий Бочаровский

Демонстрация силы "Львиного логова" в Шхеме

В полдень в пятницу боевики "Гов Ариот"  (Львиное логово)п ровели марш в Шхеме в память о смерти своего лидера Диди Альхуха, который был убит силами безопасности около полутора месяцев назад. 

В последние месяцы отряд сильно поредел после того, как все его высокопоставленные члены были уничтожены, арестованы или сдались властям, и сегодняшний марш был попыткой "демонстрации силы" оставшихся боевиков. 

Дом Альхуха в самом центре Касбы Наблуса использовался как место встречи террористов, совершавших теракты для "Логова львов", а также использовался для изготовления взрывных устройств и самодельных бомб. 








 

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