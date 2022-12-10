



Демонстрация силы "Львиного логова" в Шхеме

В полдень в пятницу боевики "Гов Ариот" (Львиное логово)п ровели марш в Шхеме в память о смерти своего лидера Диди Альхуха, который был убит силами безопасности около полутора месяцев назад.



В последние месяцы отряд сильно поредел после того, как все его высокопоставленные члены были уничтожены, арестованы или сдались властям, и сегодняшний марш был попыткой "демонстрации силы" оставшихся боевиков.



Дом Альхуха в самом центре Касбы Наблуса использовался как место встречи террористов, совершавших теракты для "Логова львов", а также использовался для изготовления взрывных устройств и самодельных бомб.

















